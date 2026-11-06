Delhi NCR Air Pollution: ’30 सिगरेट रोज पीने जैसा हाल!’ दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा, किसकी लापरवाही पड़ रही भारी?

Delhi Air Quality: दिल्ली-NCR में हवा फिर से खतरे की घंटी बजा रही है। लोगों की सेहत सांस से शुरू होकर तकलीफ तक पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिर्फ पराली जलाने की बात नहीं की, बल्कि गाड़ियों से निकला धुआं और स्थानीय क्षेत्र का प्रदूषण भी गिनाया। असली सवाल ये है हम हवा सुधारने की बातें तो करते हैं, लेकिन जमीन पर असली कदम कब उठेंगे?