Sanatan Hindu Dharma: भगवा रंग पर पुराने बयान से फिर भड़के राम कदम, दिग्विजय सिंह को सनातन धर्म पर बोलने से बचने की दी नसीहत

Digvijay Singh Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में धार्मिक मुद्दे को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक राम कदम ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उनके पुराने विवादित बयानों को लेकर सवाल उठाए हैं। कदम का कहना है कि सनातन हिंदू धर्म और भगवा रंग जैसे धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी करने से पहले सिंह को अपनी पिछली बयानबाजी पर विचार करना चाहिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर वैचारिक टकराव को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।