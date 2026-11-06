तेजस्वी के कानून-व्यवस्था पर बयान से भड़के संजय सरावगी, बोले- जंगलराज लाने वाले अब दे रहे नसीहत

संजय सरावगी ने कहा कि 21 नवंबर का दिन बिहार और यहां के आवाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को बिहार में एनडीए (NDA) की नई सरकार अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। सरकार के इस एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहमति दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान वैशाली जिले के राजा पाकड़ ब्लॉक स्थित इंडस्ट्रियल पार्क में एक विशाल जनसभा और मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।