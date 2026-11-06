‘1947 में पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर नहीं, टिपरा भी कब्जाया था’, प्रद्योत देबबर्मा के पोस्ट पर बोले निशिकांत दुबे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रद्योत देबबर्मा के पोस्ट को शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा, "आपके पूर्वजों ने भारत के लिए बलिदान दिया और उन्हीं की वजह से आज त्रिपुरा भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। पूरा टिपरा राज्य ही विकसित भारत 2047 का रास्ता है। 1947 में पाकिस्तान ने केवल कश्मीर के एक हिस्से पर ही अवैध कब्जा नहीं किया था, बल्कि त्रिपुरा के एक हिस्से पर भी जबरन कब्जा कर लिया था। अब समय आ गया है कि इतिहास को सुधारा जाए।"