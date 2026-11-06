India US Relations: टैरिफ, रूस और ईरान पर ट्रंप का दबदबा कायम, अमेरिकी चुनाव नतीजों पर शशि थरूर ने क्यों जताई बेफिक्री?

US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की शानदार जीत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीति को बड़ा झटका दिया है। संसद के दोनों सदनों में सत्ता का समीकरण बदलने के साथ कई राज्यों में भी विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मानना है कि इस राजनीतिक बदलाव से भारत-अमेरिका संबंधों पर तत्काल कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद करना गलत होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति संबंधी शक्तियों को इसकी प्रमुख वजह बताया।