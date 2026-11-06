US Midterm Elections 2026: अमेरिकी चुनाव में इजरायल को झटका! क्या वाशिंगटन में नेतन्याहू के दोस्त अब कमजोर पड़ेगे?

Israel US Relations: अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने इजरायल के साथ उसके रिश्तों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वाशिंगटन में सत्ता का संतुलन बदलने के साथ अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेल अवीव को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद और कूटनीतिक समर्थन पहले की तरह कायम रह पाएगा। ईरान के खिलाफ युद्ध, गाजा में तबाही और महंगाई से परेशान मतदाताओं ने अमेरिकी राजनीति को ऐसा संदेश दिया है, जिसे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नजरअंदाज नहीं कर सकते।