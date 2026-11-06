हूतियों के खिलाफ यमन सेना की बड़ी कार्रवाई: 1298 ऑपरेशंस में 440 लड़ाके ढेर, 132 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह

Operation Dawn of Yemen: यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को तेज करते हुए भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अब्दुल्ला अल-नजीली ने बताया कि सेना ने 1,298 सटीक हमले किए हैं, जिनमें हूती ठिकानों, उनके सैनिकों के जमावड़े, काफिलों और भारी हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन लगातार हुए हमलों में लगभग 440 हूती लड़ाके और फील्ड कमांडर ढेर हो गए। साथ ही, बख्तरबंद वाहनों सहित 132 सैन्य वाहनों और भारी हथियारों के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।