सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए हूती विद्रोहियों ने रख दी 2 बड़ी शर्तें – चाहिए 4.8 लाख करोड़ और यमन के शासकों के रूप में आधिकारिक मान्यता

यमन (Yemen) में हूती विद्रोहियों (Houthis) और देश की सरकारी सेना के बीच जंग जारी है। इस बीच हूतियों और सऊदी अरब (Saudi Arabia) के बीच भी हमलों का सिलसिला जारी है। दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब को अब तक हूतियों के हमलों की वजह से काफी नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान (Pakistan) और तुर्की (Turkey) के साथ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defence Agreement / Mecca Pact) होने के बावजूद भी सऊदी अरब को फायदा नहीं हो रहा है और लगातार हूती विद्रोहियों के हमले लगातार झेलने पड़ रहे हैं, जिससे न सिर्फ तनाव बढ़ गया है बल्कि सऊदी अरब की चिंता भी बढ़ गई है। इसी बीच हूतियों ने सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए 2 बड़ी शर्तें रख दी हैं।