‘हारे हुए जुआरी’ की हताशा: ईरान के गालिबाफ का अमेरिका पर वार, ‘इजरायल-फर्स्ट’ नीति को बताया खतरनाक मोड़

चुनाव परिणामों पर चर्चा करते हुए वेंस ने एक पोस्ट में बताया कि उनके आंतरिक डेटा से पता चला है कि रूढ़िवादी मतदाताओं की भागीदारी काफी अच्छी रही। उन्होंने लिखा, "हमारी टीम के डेटा विश्लेषकों ने 'मतदाताओं की संरचना' (composition) पर बहुत ध्यान दिया—यानी क्या मतदाता आधार 2024 जैसा था, जिससे रिपब्लिकन जीत सकें? भले ही कुछ पोल में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन हमारा डेटा लगातार यही बता रहा था कि कुछ राज्यों में मतदान ठीक-ठाक रहा, कुछ में बहुत शानदार रहा, और किसी भी राज्य में स्थिति खराब नहीं थी। हमारी टीम में एक वास्तविक उम्मीद थी: हमारे समर्थक बड़ी संख्या में वोट डालने आ रहे थे।"