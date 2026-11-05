नेतन्याहू को बड़ा झटका: यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने किसी भी PM उम्मीदवार का समर्थन करने से किया इनकार

हालांकि, यह एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इससे आइसेनकोट और उनके सहयोगियों के साथ गठबंधन करने में एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई है, क्योंकि वे हमेशा से सभी के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को प्राथमिकता देते रहे हैं। फिर भी, उस गुट के कुछ प्रमुख नेताओं ने हाल ही में 'हारेदी' (अति-रूढ़िवादी) पार्टियों के साथ सहयोग करने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है।