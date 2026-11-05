Netanyahu vs Eisenkot: इजरायल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अमेरिकी में ट्रंप की पार्टी के हार के बाद यहां क्या हो रहा है?

तीन पार्टियों ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया है। अरब नेतृत्व वाली रआम, जॉइंट लिस्ट और यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म। यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म के पास नेतन्याहू के पीएम बने रहने की चाबी है। UTJ पार्टी के सात सासंद हैं। वह नेतन्याहू समर्थक गठबंधन का हिस्सा है। UTJ आमतौर पर किसी भी दल को अपना समर्थन देने से बचती आई है, लेकिन इस बार उस पर नेतन्याहू को समर्थन देने दबाव है। इजरायली मीडिया चैनल 12 की रिपोर्ट की माने तो नेतन्याहू की टीम यूटीजे के प्रतिनिधियों से बात कर रही है, ताकि अल्ट्रा राइट विंग पार्टी का समर्थन मिले। वहीं, राष्ट्रपति हर्गोज ने भी राजनीतिक दलों से अपली की है कि हर वादा और हर प्रतिबद्धता पूरी नहीं की जा सकती, पार्टियां फिर से चुनाव से बचें।