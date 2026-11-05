ट्रंप के साथ अमेरिका के 4 सबसे अमीर टेक दिग्गज, किसी ने चुनाव में झोंके करोड़ों तो किसी ने दिया अरबों का तोहफा

दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क इस चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े आर्थिक मददगार बनकर उभरे। मस्क ने 2026 के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए करीब 474 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड चंदा दिया। इसमें से 216 मिलियन डॉलर उन्होंने अपने 'अमेरिका PAC' को दिए, जिसने प्रतिनिधि सभा और सीनेट की 40 से ज्यादा सीटों पर चुनावी अभियान संभाला। इसके अलावा सीनेट और कांग्रेसनल फंड्स में भी करोड़ों डॉलर खर्च किए। चुनाव से ठीक पहले मस्क ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर डेमोक्रेट्स 2028 में प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति पद तीनों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो वे नए राज्यों को शामिल करके और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नागरिकता देकर स्थायी बहुमत बना सकते हैं। मस्क के अनुसार, रिपब्लिकन सीनेटरों को जिताना अमेरिका के लोकतंत्र को बचाने की आखिरी शर्त थी।