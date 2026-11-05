यूक्रेन की EU सदस्यता से लेकर पैट्रियट मिसाइलों तक, रूस के साथ युद्ध के बीच कैसे बदल रही है उसकी रणनीति?

आयोग ने स्पष्ट किया कि EU की सदस्यता की दिशा में आगे बढ़ना संबंधित देशों में सुधारों की प्रगति पर निर्भर करेगा। यूक्रेन ने पिछले एक साल में बातचीत के चार समूह खोले हैं। आयोग के मुताबिक, वह बाकी सभी समूह खोलने की शर्तें भी पूरी करता है।हालांकि, सदस्यता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन को कानून का शासन मजबूत करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुधार, सार्वजनिक प्रशासन को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से जुड़ी कार्ययोजना पर ध्यान देना होगा।