मिडटर्म चुनाव के नतीजों पर ईरान ने अमेरिका पर साधा निशाना – ‘अमेरिकी जनता ने दिया स्पष्ट मैसेज’

बघाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अहंकार पतन का कारण बनता है। लालच और घमंड से प्रेरित होकर और एक धोखेबाज़ शासन के इशारे पर काम करते हुए तुमने अपने देश को ईरान के खिलाफ एक गैर-कानूनी और क्रूर युद्ध में धकेल दिया। तुम्हारे सारे हिसाब-किताब गलत साबित हुए, तुम्हारी धारणाएं ढह गईं और तुम्हारी रणनीतिक गलतियाँ सबके सामने आ गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ईरान को और उससे भी अहम बात, ईरानी राष्ट्र के धैर्य, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय गौरव को पूरी तरह से गलत समझा।"



"अमेरिकी जनता ने अब तुम्हें एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है। फिर भी अगर तुम वास्तविकता को अनदेखा करते रहे, इतिहास से मिले सबक को भुलाते रहे और इसी खतरनाक रास्ते पर चलते रहे, तो तुम्हारी इस भारी गलती के नतीजे इतने भयानक होंगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओंगे।"



"इसलिए इन शब्दों को तब तक दोहराते रहो जब तक कि इनके अर्थ को अनदेखा करना असंभव न हो जाए। इन्हें तब तक सुनते रहेो जब तक कि तुम इनके पीछे की सच्चाई को पूरी तरह समझ न लो - 'ईरान पर हमला करने से जीत नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ हार ही हाथ लगती है। ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे अहंकार से समझा जा सके, धमकियों से डराया जा सके या आक्रामकता के ज़रिए घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके'।"