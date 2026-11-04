फ्रांस के कई ब्लड बैंक पर साइबर अटैक, स्वास्थ्य मंत्रालय में मचा हड़कंप, क्या-क्या हुआ नुकसान?

इस साइबर हमले के बाद सबसे बड़ी चिंता ब्लड बैंकों में रखे रक्त उत्पादों की सुरक्षा को लेकर थी। इस बारे में फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत देते हुए कहा है कि साइबर हमले का वहां रखे रक्त उत्पादों पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी ब्लड बैंकों में सुरक्षित रखे खून और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता या सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई खतरा सामने नहीं आया है।