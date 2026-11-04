‘युद्ध और चुनाव दोनों में डोनाल्ड ट्रंप की हार, हम उन्हें फिर हराएंगे’, ईरान ने दी चेतावनी

अमेरिका (United States of America) में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव (Midterm Election) के परिणाम सामने आ गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव और सीनेट दोनों में ही डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। कुछ सीटों पर अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार में ईरान युद्ध (Iran War) को अहम वजय बताया। डेमोक्रेट्स इस जीत को 'अमेरिका की वापसी' बता रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की इस हार को ट्रंप की बड़ी हार बताया जा रहा है। मिडटर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार पर ईरान की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है।