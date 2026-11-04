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अमेरिका से टकराव की ओर इजरायल? विपक्ष के नेता गोलन ने नेतन्याहू को बताया देश के लिए “नुकसानदेह”

इजरायली विपक्ष के नेता याइर गोलन ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद नेतन्याहू को "नुकसानदेह" बताते हुए इज़रायल के अलग-थलग पड़ने और अमेरिका से टकराव की चेतावनी दी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 4 Nov 2026, 3:04 PM IST

Israel Politics

Israel US Relations

Israel Election: इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता और विपक्ष के प्रमुख याइर गोलन (Yair Golan) ने हालिया अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections) के परिणामों और इजराइली राजनीतिक गतिरोध के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तीखी आलोचना की है।उन्होंने चेतावनी दी है कि नेतन्याहू का नेतृत्व बने रहने से इजरायल को गंभीर राजनयिक नुकसान हो सकता है और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ सकता है।

नेतन्याहू इजरायल के लिए टॉक्सिक

अमेरिका में आए इस राजनीतिक बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए, गोलान ने सोशल मीडिया पर कहा कि चुनाव के नतीजे दोनों प्रमुख अमेरिकी दलों (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स) के बीच गहरी दूरी को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नतीजे बताते हैं कि "नेतन्याहू डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दोनों के बीच कितने अलोकप्रिय (या नुकसानदेह) हैं।"

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भू-राजनीतिक परिणामों के बारे में चेतावनी देते हुए, गोलान ने कहा कि नेतन्याहू और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का बने रहना देश को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल से "इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, वह दुनिया से अलग-थलग पड़ सकता है, और अमेरिका- जो हमारा दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसके साथ भी टकराव हो सकता है।" विपक्ष के नेता ने देश की रणनीतिक स्थिति और दीर्घकालिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक 'राजनीतिक बदलाव' (political reset) की आवश्यकता पर जोर दिया।

देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हो सरकार

गोलान ने कहा, "इजरायल को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो दुनिया में उसकी साख बहाल करे, दीर्घकालिक राजनीतिक-रणनीतिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करे।"

देश के भविष्य के दो अलग-अलग रास्तों की तुलना करते हुए, उन्होंने मौजूदा राजनीतिक स्थिति को एक अहम चुनाव के रूप में पेश किया, "एक तरफ नेतन्याहू का इजरायल है- जो 'सुपर स्पार्टा' जैसा है, जिसका बहिष्कार हो रहा है, जो पिछड़ा है और अलग-थलग है; और दूसरी तरफ एक मजबूत, उन्नत, स्वतंत्र और सुरक्षित इजरायल है।"

यह कहते हुए कि "नेतन्याहू चुनाव हार गए हैं," गोलान ने देश के भीतर तुरंत राजनीतिक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "वह इजरायल के लिए खतरनाक हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें अभी बदलाव लाने वाली सरकार बनानी चाहिए।" इस बीच, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने भी चुनाव नतीजों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता के इस फैसले से साफ पता चलता है कि वे टकराव (संघर्ष) को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

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Updated on:

4 Nov 2026, 3:04 PM IST

Published on:

Hindi News / World / अमेरिका से टकराव की ओर इजरायल? विपक्ष के नेता गोलन ने नेतन्याहू को बताया देश के लिए “नुकसानदेह”

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