अमेरिका से टकराव की ओर इजरायल? विपक्ष के नेता गोलन ने नेतन्याहू को बताया देश के लिए “नुकसानदेह”

भू-राजनीतिक परिणामों के बारे में चेतावनी देते हुए, गोलान ने कहा कि नेतन्याहू और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का बने रहना देश को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल से "इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, वह दुनिया से अलग-थलग पड़ सकता है, और अमेरिका- जो हमारा दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसके साथ भी टकराव हो सकता है।" विपक्ष के नेता ने देश की रणनीतिक स्थिति और दीर्घकालिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक 'राजनीतिक बदलाव' (political reset) की आवश्यकता पर जोर दिया।