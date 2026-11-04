अमेरिकी सीनेट चुनाव में अब्दुल एल-सैयद की ऐतिहासिक जीत, पहले मुस्लिम सीनेटर बने; जानें क्या है भारत से कनेक्शन

अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी अब्दुल एल-सैयद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके साथ ही वे पहले मुस्लिम सीनेटर भी बन गए है। अब्दुल एल-सैयद ने रिपब्लिकन प्रत्याशी माइक रोजर्स को हराया है। पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी रहे एल-सैयद की इस जीत को अमेरिकी राजनीति में एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद का कड़ा विरोध किया था और उन्हें जिहादी भी कहा था।