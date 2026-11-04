अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर ईरान बोला- वहां के लोग जंग नहीं चाहते हैं

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चाहे अंतरात्मा की आवाज हो या महंगाई, अमेरिकियों ने युद्ध को ना कह दिया है। हम इस संदेश का समर्थन करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सरकार 'अंतरराष्ट्रीय आकाओं और ब्लैकमेलरों' की सेवा के लिए अपनी जनता की इच्छा से विश्वासघात करती है, तो उसे पता चलेगा कि हमारा 'ना' एक दुःस्वप्न के साथ आता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी प्रशासन जनभावना की अनदेखी कर उन तथाकथित ताकतों के हित साधेगा, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।