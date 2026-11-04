4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर ईरान बोला- वहां के लोग जंग नहीं चाहते हैं

US midterm elections: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नतीजों पर ईरान के संसद स्पीकर गालिबाफ बोले कि अमेरिकियों ने जंग को ना कहा। ट्रंप ने भी माना कि ईरान युद्ध से रिपब्लिकन को नुकसान हुआ।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 4 Nov 2026, 12:31 PM IST

Iran Parliament Speaker

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ (फोटो सोर्स-ANI)

Iran-US, Ghalibaf: ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। गालिबाफ ने कहा कि नतीजे दिखाते हैं कि अमेरिकी जनता ने युद्ध को नकार दिया है। उन्होंने इस नतीजे को महंगाई की चिंताओं और विदेशों में अमेरिकी सैन्य दखल के विरोध से जोड़ा।

अमेरिकियों ने युद्ध को ना कह दिया है: बाघेर गालिबाफ

गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चाहे अंतरात्मा की आवाज हो या महंगाई, अमेरिकियों ने युद्ध को ना कह दिया है। हम इस संदेश का समर्थन करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सरकार 'अंतरराष्ट्रीय आकाओं और ब्लैकमेलरों' की सेवा के लिए अपनी जनता की इच्छा से विश्वासघात करती है, तो उसे पता चलेगा कि हमारा 'ना' एक दुःस्वप्न के साथ आता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी प्रशासन जनभावना की अनदेखी कर उन तथाकथित ताकतों के हित साधेगा, तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।

US Midterm Elections Results: डेमोक्रेट्स की जीत से उत्साहित ओबामा बोले- अब अमेरिका को बांटने नहीं, जोड़ने वाली राजनीति चाहिए

ये भी पढ़ें
US Midterm Elections Results

ईरान युद्ध ने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार में भूमिका निभाई

वहीं, रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि ईरान युद्ध ने मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार में भूमिका निभाई है। इन चुनाव के बाद डेमोक्रेट्स पार्टी की दोनों सदनों पर नियंत्रण हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स उनकी मेज पर बेतुके कानून भेजेंगे, जिन पर वह वीटो करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दोनों दल आखिरकार साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध का असर रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर पड़ा, भले ही मतदाताओं ने संघर्ष से निपटने के उनके तरीके का समर्थन किया हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा ईरान था, लेकिन साथ ही लोगों ने समझा कि मैंने ईरान के साथ जो किया है वह कितना महत्वपूर्ण है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 12:31 PM IST

Published on:

Hindi News / World / अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर ईरान बोला- वहां के लोग जंग नहीं चाहते हैं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

US Midterm Elections Results: डेमोक्रेट्स की जीत से उत्साहित ओबामा बोले- अब अमेरिका को बांटने नहीं, जोड़ने वाली राजनीति चाहिए

US Midterm Elections Results
विदेश

अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स के बहुमत से भारत को क्या फायदा? पूर्व बाइडेन सलाहकार बोले- टैरिफ वाला ड्रामा होगा बंद

US Midterm Elections 2026
विदेश

Donald Trump Reaction: अमेरिका में ट्रंप की सत्ता को बड़ा झटका! सीनेट पर डेमोक्रेट्स का कब्जा, चार राज्यों में पलटी बाजी

US Midterm Election Results
विदेश

US Election Results 2026: अमेरिका में इतिहास की नई इबारत: जॉर्जिया की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनीं कीशा लांस बॉटम्स

Keisha Lance Bottoms
विदेश

US Midterm में पिया दांडिया ने रचा इतिहास, फ्लोरिडा से अमेरिकी संसद पहुंचने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बनीं

US Midterm Elections
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.