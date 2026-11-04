Oslo Accords: क्या था ऑस्लो समझौता, जिसकी इजरायली पीएम ने चुकायी कीमत? कट्टरपंथी यहूदी ने ही मारा अपने पीएम को

Oslo Agreement: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सालों से चला आ रहा झगड़ा उस वक्त एक नए मोड़ पर पहुंच गया, जब दोनों देशों के बीच शांति कायम करने की कोशिश शुरू हुई। इस पहल ने दुनिया भर में उम्मीद जगा दी, मगर इजरायल के अंदर इसका जबरदस्त विरोध भी खड़ा हो गया। राजनीति से लेकर धर्म तक, हर जगह इसकी आंच महसूस हुई। यित्जाक राबिन, जो कभी जंग के मैदान में देश की सुरक्षा के लिए लड़ चुके थे, अब अपने ही देश के एक चरमपंथी की गोली का शिकार बन गए। आखिर, इस शांति समझौते में ऐसा क्या था जिसने सबको बांट दिया?