यमन में सेना के अल-जुमैमा कैंप पर हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल अटैक, कई नए सैनिकों की मौत

यमन (Yemen) में हालात काफी बिगड़ गए हैं। हूती विद्रोहियों (Houthis) और देश की सरकारी सेना के बीच चल रही जंग बढ़ती ही जा रही है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के कब्ज़े वाले इलाकों पर हमले कर रहे हैं, जिससे एक-दूसरे को कमजोर किया जा सके। दोनों पक्षों के बीच हालात बदतर हो गए हैं, क्योंकि हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब आज हूतियों ने यमन के धले प्रांत के मारिस इलाके में स्थित सेना के अल-जुमैमा कैंप पर मिसाइल अटैक किया है।