हूती विद्रोहियों ने फिर किया सऊदी अरब पर हमला, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल

किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के सबसे अहम एयरपोर्ट्स में से एक है। देश की राजधानी रियाद में स्थित यह एयरपोर्ट हूतियों के हमलों में मुख्य निशाना रहा। हूती विद्रोहियों ने इस एयरपोर्ट पर कई बार ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए हैं। हूतियों का कहना है कि वो उनके खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई के जवाब में ये हमले कर रहे हैं। हूतियों के हमलों की वजह से समय-समय पर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और कई उड़ानें रद्द होती हैं। इससे सऊदी अरब को आर्थिक नुकसान भी होता है। हूतियों के हमलों से एयरलाइन्स को भी नुकसान होता है। इतना ही नहीं, इन हमलों की वजह से एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त होती है और लोग भी हताहत होते हैं। इससे लोगों के मन में डर भी पैदा होता है।