मोजतबा खामेनेई की दो-टूक – ‘अमेरिका के सामने ईरान ने सरेंडर करने का सोचा भी तो अब तक हासिल की गई उपलब्धियाँ हो जाएंगी बर्बाद’

इस मामले पर ईरान का रुख हमेशा से साफ रहा है। ईरान के सभी नेताओं और अधिकारियों ने कई मौकों पर कहा है कि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा और अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान पहले भी अमेरिका के हमलों के आगे झुका नहीं है और जवाबी कार्रवाई भी की है।



युद्ध की वजह से ईरान को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है, लेकिन अमेरिका को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। युद्ध की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंची है और देश में महंगाई भी बढ़ी है। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से बड़ी तादाद में अमेरिकी जनता ट्रंप से नाराज़ हो गई है जिसका परिणाम अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में देखने को मिला, जिसमें ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव और सीनेट दोनों में ही डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है, जो ट्रंप की एक बड़ी हार है।