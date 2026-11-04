अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की हार पर जेडी वेंस का बयान, बोले- ईरान युद्ध से नाराज थे ट्रंप के कई समर्थक



जेडी वेंस ने बताया कि चुनाव से पहले सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के आंतरिक आंकड़ों में कई राज्यों में मतदान का स्तर अच्छा दिखाई दे रहा था। उन्होंने फ्लोरिडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां रिपब्लिकन समर्थकों की संख्या डेमोक्रेटिक समर्थकों से 9 प्रतिशत अधिक थी। यह आंकड़ा 2024 के चुनाव के मतदान पैटर्न से भी बहुत अलग नहीं था।