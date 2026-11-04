अमी बेरा कौन हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद का राजनीतिक सफर, लगातार आठवीं जीत और भारत से जुड़ाव

Who Is Ami Bera: भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद अमी बेरा ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के चुनाव में लगातार आठवीं बार जीत हासिल की है। कैलिफोर्निया के तीसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बेरा ने रिपब्लिकन प्रत्याशी रॉब टकर को हराया। वह 2013 से अमेरिकी संसद में सैक्रामेंटो काउंटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमी बेरा भारतीय मूल के उन नेताओं में शामिल हैं, जो लंबे समय से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हैं। वह मौजूदा कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय-अमेरिकी सांसद हैं। उनकी जीत ऐसे समय में हुई है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, टैरिफ और वीजा नीतियों को लेकर तनाव बना हुआ है।