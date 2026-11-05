अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा – ‘हम चाहते हैं मिडिल ईस्ट में जल्द शांति आए’

तुर्की भले ही अमेरिका के साथी इज़रायल का विरोधी है, लेकिन वो अमेरिका का सहयोगी है। खुद ट्रंप भी ऐसा ही मानते हैं और कई मौकों पर वह एर्दोगन की तारी करते हुए उन्हें दोस्त भी बता चुके हैं। हालांकि जब तुर्की ने रूस (Russia) से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब दोनों देशों के संबंधों में दरार आई थी और अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध भी लगाए थे, जिससे दोनों के संबंधों में तनाव आ गया था। हालांकि अब तुर्की और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे हो चुके हैं और तनाव पूरी तरह से दूर हो चुका है। ट्रंप और एर्दोगन के बीच दोस्ती की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल में हुई हो गई थी। इस साल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह दोस्ती और मजबूत हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के साथ ही तुर्की भी नाटो का सदस्य देश है।