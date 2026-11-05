क्या ईरान के खिलाफ खत्म होगा युद्ध? मिडटर्म चुनाव में जीत के बाद अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कह दी बड़ी बात

अमेरिका (United States of America) में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव (Midterm Election) के परिणाम सामने आ गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार जीत हासिल करते हुए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेज़ेटेटिव्स और सीनेट दोनों में ही बहुमत हासिल कर लिया है। डेमोक्रेट्स इस जीत को 'अमेरिका की वापसी' बता रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की यह हार ट्रंप की भी बड़ी हार है। ट्रंप ही नहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने भी रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध (War Against Iran) को बड़ी वजह बताया है। ईरान के खिलाफ युद्ध के मामले में अब अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर (Chuck Schumer) ने बड़ी बात कह दी है।