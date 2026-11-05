ईरान युद्ध के बाद ट्रंप के रक्षा मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, अपनों ने ही मांगा इस्तीफा, महाभियोग की तैयारी

रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस ने भी हेगसेथ के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के सांसदों के साथ बिगड़ते रिश्तों से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दिलाने की कोशिश प्रभावित हो रही है। वहीं, डेमोक्रेट्स ने ईरान युद्ध, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने, यूक्रेन नीति और लैटिन अमेरिका में संदिग्ध जहाजों पर हमलों को लेकर जांच कराने की बात कही है। डेमोक्रेटिक सांसद जेसन क्रो ने हेगसेथ को अक्षम बताते हुए इस्तीफा मांगा है। सांसद पैट्रिक रयान ने भी कहा कि कांग्रेस का अगला सत्र शुरू होते ही उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा।