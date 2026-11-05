US Midterm Election Results 2026: जिस जंग को बताया जरूरी, उसी ने छीन ली सत्ता की ताकत! ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिकी जनता का बड़ा फैसला

Trump Iran War US Midterm Election Results: अमेरिका के हालिया चुनाव नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को तगड़ा झटका दे दिया है। ईरान के खिलाफ जिस युद्ध को वह सुरक्षा के नाम पर जरूरी बताते रहे, वही अब पार्टी की हार का बड़ा कारण बन गया है। मतदाताओं में गुस्सा, बढ़ती महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतों ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के चुनावी सफर को और पेचीदा बना दिया। हार के बाद ट्रंप ने साफ माना कि युद्ध ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पर उन्होंने अपने फैसले पर अडिग रहने की बात कही।