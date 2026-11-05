5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US Midterm Election Results 2026: जिस जंग को बताया जरूरी, उसी ने छीन ली सत्ता की ताकत! ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिकी जनता का बड़ा फैसला

Donald Trump Iran War : अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद ट्रंप ने ईरान युद्ध को नुकसान की बड़ी वजह माना है। डेमोक्रेट्स की जीत ने विदेश नीति, महंगाई और इजरायल के साथ अमेरिकी संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Updated: 5 Nov 2026, 11:02 AM IST

Trump Iran War US Midterm Election Results

US Midterm Election Results: ईरान युद्ध से बिगड़ा चुनावी गणित; इजरायल से रिश्तों पर भी संकट (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Trump Iran War US Midterm Election Results: अमेरिका के हालिया चुनाव नतीजों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को तगड़ा झटका दे दिया है। ईरान के खिलाफ जिस युद्ध को वह सुरक्षा के नाम पर जरूरी बताते रहे, वही अब पार्टी की हार का बड़ा कारण बन गया है। मतदाताओं में गुस्सा, बढ़ती महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतों ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के चुनावी सफर को और पेचीदा बना दिया। हार के बाद ट्रंप ने साफ माना कि युद्ध ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पर उन्होंने अपने फैसले पर अडिग रहने की बात कही।

मध्यावधि चुनाव में मिली हार के बाद अब ट्रंप की नीतियां कटघरे में आ गई हैं। ईरान पर जारी युद्ध को लेकर खुद ट्रंप ने माना कि इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा। फिर भी, वह मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी था, इसलिए सैन्य कार्रवाई सही है।

US Iran War: युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी, मतदाताओं ने जताई नाराजगी

असल में, जनता की सबसे बड़ी चिंता आर्थिक मोर्चे पर है। बढ़ते बिल, महंगा पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में बार-बार इन्हीं मुद्दों को सामने लाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि गैस, खाने-पीने जैसी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ। खुद ट्रंप का भी मानना है कि उनकी लोकप्रियता वोट में नहीं बदल पाई। उन्होंने दावा किया कि अगर वह खुद चुनाव लड़ते, तो नतीजे शायद कुछ और होते।

Trump Foreign Policy: युद्ध खत्म करने का वादा, लेकिन नीति में उलटफेर

शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स की मुखिया, लेस्ली विनजामुरी मानती हैं कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में युद्ध खत्म करने का वादा किया था, अमेरिका को नए झमेलों से दूर रखने का भरोसा दिया था। लेकिन सबकुछ उलटा दिख रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं।कहीं विदेश नीति के उन्हीं फैसलों ने देश की राजनीति की जड़ें ही तो कमजोर नहीं कर दीं?

Trump Israel Relations: इजरायल के साथ रिश्तों पर भी संकट

चुनावी हार के साथ अब अमेरिका-इजरायल रिश्तों पर भी बहस गर्म हो गई है। डेमोक्रेटिक सीनेटर पीटर वेल्च का कहना है कि दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों को गहरी चोट पहुंची है। उनकी नजर में, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अविश्वास खुलकर दिखने लगा है।

अब आगे दौर कैसा रहेगा?

डेमोक्रेट्स की जीत के बाद जाहिर है, सत्ता का संतुलन बदल रहा है। ट्रंप ने विपक्ष से कुछ मुद्दों पर साथ काम करने की बात जरूर की, लेकिन अपनी टीम में बड़े बदलाव से साफ इंकार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप का कहना है कि जरूरत पड़ी, तो वह फिर से सैन्य कार्रवाई का वही फैसला लेंगे। यानी चुनावी हार के बावजूद, फिलहाल ईरान नीति में कोई बदलाव नहीं दिखता।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

5 Nov 2026, 11:02 AM IST

Published on:

Hindi News / World / US Midterm Election Results 2026: जिस जंग को बताया जरूरी, उसी ने छीन ली सत्ता की ताकत! ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिकी जनता का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

US Israel Iran War

विदेश मंत्री जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, जानें किन तीन अहम समझौते पर दोनों देशों ने किए हस्ताक्षर

India Guyana Meeting
विदेश

Patrika Explainer: Canva में 1,271 कर्मचारियों पर गिरी गाज, विदाई पैकेज ने जीता दिल, भारत में Layoff पर क्या कहता है श्रम कानून ?

Canva layoffs 2026
विदेश

अमेरिकी चुनाव के बाद गूगल पर छाया ‘Habibi’, जेडी वेंस को कहे इस एक शब्द का मतलब जानने में जुटे लोग

US Midterm Elections 2026
विदेश

US Elections 2026: अमेरिका में कांग्रेस का गणित बदला, भारत की कूटनीति को मिलेगा नया मौका या बढ़ेगी ट्रंप की चुनौती?

India US Relations
विदेश

ट्रंप के साथ अमेरिका के 4 सबसे अमीर टेक दिग्गज, किसी ने चुनाव में झोंके करोड़ों तो किसी ने दिया अरबों का तोहफा

Donald Trump and Elon Musk
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.