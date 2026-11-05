विदेश मंत्री जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, जानें किन तीन अहम समझौते पर दोनों देशों ने किए हस्ताक्षर

India Guyana Relations: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में राष्ट्रमंडल शासनध्यक्षों की बैठक (CHOGM) से इतर गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की बैठक में तीन अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत ने गुयाना के विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।