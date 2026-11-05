US Elections 2026: अमेरिका में कांग्रेस का गणित बदला, भारत की कूटनीति को मिलेगा नया मौका या बढ़ेगी ट्रंप की चुनौती?

US Congress Midterm Elections 2026: अमेरिका की राजनीति में मध्यावधि चुनाव के बाद बदले सत्ता समीकरणों ने भारत की कूटनीति के सामने नई संभावनाओं और चुनौतियों का दरवाजा खोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास विदेश नीति की कमान बरकरार रहने के बावजूद कांग्रेस में विपक्ष की मजबूत मौजूदगी व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन जैसे मुद्दों पर असर डाल सकती है। ऐसे में भारत की नजर केवल व्हाइट हाउस पर नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के उन नेताओं पर भी होगी, जिनकी भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है।