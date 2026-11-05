5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US Elections 2026: अमेरिका में कांग्रेस का गणित बदला, भारत की कूटनीति को मिलेगा नया मौका या बढ़ेगी ट्रंप की चुनौती?

India US Relation: वाशिंगटन में राजनीतिक तस्वीर बदलने के बावजूद भारत-अमेरिका संबंधों की बुनियाद कमजोर होने के संकेत नहीं हैं। लेकिन व्यापारिक मतभेद, रूस से ऊर्जा संबंध और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा इस साझेदारी की दिशा तय करेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Updated: 5 Nov 2026, 10:05 AM IST

India US Relations

India US Relations: अमेरिकी कांग्रेस में बदलाव, भारत के लिए नई कूटनीतिक परीक्षा (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

US Congress Midterm Elections 2026: अमेरिका की राजनीति में मध्यावधि चुनाव के बाद बदले सत्ता समीकरणों ने भारत की कूटनीति के सामने नई संभावनाओं और चुनौतियों का दरवाजा खोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास विदेश नीति की कमान बरकरार रहने के बावजूद कांग्रेस में विपक्ष की मजबूत मौजूदगी व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन जैसे मुद्दों पर असर डाल सकती है। ऐसे में भारत की नजर केवल व्हाइट हाउस पर नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के उन नेताओं पर भी होगी, जिनकी भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है।

India US Relation: संसद में बदलाव, लेकिन पुरानी साझेदारी का भरोसा

डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त को देखकर भारत को कोई बड़ा बदलाव या तब्दीली तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच जो रक्षा, तकनीकी और रणनीतिक रिश्ते बने हैं, उनको रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं ने बराबर समर्थन दिया है। वैसे भी, चीन की बढ़ती ताकत के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों की साझेदारी अब साझा प्राथमिकता बन गई है।

US Election Results 2026: भारतीय छात्रों पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले Bo French चुनाव हारे, अमेरिकी राजनीति में बढ़ी नस्लवाद पर बहस

ये भी पढ़ें
Bo French Election Results

सच कहें तो, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कई बार दोनों देशों में खटास आ चुकी है। चाहे व्यापार को लेकर अमेरिकी दबाव हो, भारत की रूस से तेल खरीदने की जिद, या फिर वीजा कानूनों पर टकराव। पाकिस्तान पर वॉशिंगटन के कुछ कदमों ने भी भारत को परेशान किया है।

हिंद-प्रशांत में उम्मीदें और क्वाड

अभी भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा क्वाड का भविष्य है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह गठजोड़ क्षेत्र में नियम आधारित, खुली और स्वतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जुटा है। जल्द ही होने वाला क्वाड नेताओं का सम्मेलन बहुत मायने रखता है खासकर फिलीपींस और चीन के बीच तनाव के बाद यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से बड़ी है। इसके बाद ट्रंप की चीन यात्रा भी अमेरिकी रणनीति का इशारा दे सकती है।

भारत पिछले दो सालों से क्वाड सम्मेलन की मेजबानी का इंतजार कर रहा है। ट्रंप की भारत यात्रा में देरी और व्यापारिक झगड़ों की वजह से सवाल उठे हैं कि क्या समूह में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी या नहीं।

कांग्रेस का रोल: व्यापार और वीजा

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में मजदूरों के अधिकार, पर्यावरण, और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे हमेशा सामने आते हैं। डेमोक्रेट सांसद ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे इससे भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिल सकती है।

आव्रजन और वीजा पर जो नियम बनेंगे, उनका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स और H-1B वीजा वालों पर पड़ेगा। वैसे, डेमोक्रेट्स भारत के मानवाधिकार और घरेलू मसलों पर आवाज उठाते रहे हैं, तो इन सवालों से भी भारत को जूझना पड़ेगा।

भारत क्या करे? दोनों पक्षों से रिश्ता बनाए रखे

अब नई दिल्ली के लिए सिर्फ राष्ट्रपति प्रशासन से बात करना काफी नहीं है। कांग्रेस की ताकतवर समितियों और अहम डेमोक्रेट नेताओं से नेटवर्क बनाना जरूरी है। रक्षा, तकनीक, और रिसर्च के मामलों में सहयोग आगे बढ़ता दिख रहा है। भारत की प्रतिभा, बड़ी जनसंख्या, और अमेरिका का निवेश इस रिश्ते की मजबूत बुनियाद हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम करता है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भारत के लिए फिक्र की बात है। ऊर्जा की सुरक्षा, इलाके में स्थिरता, और व्यापार हित ऐसे मसले हैं, जिन पर भारत को अमेरिकी राजनीति में आए नए बदलाव के साथ तालमेल जमाना होगा।

तो कुल मिलाकर, अमेरिकी कांग्रेस में जो बदलाव हुए हैं, वे भारत-अमेरिका संबंधों के रास्ते को पूरी तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन प्राथमिकताएं और बातचीत का तरीका जरूर बदल सकते हैं। भारत की असली चुनौती यही है रणनीतिक साझेदारी मजबूत रहे, और साथ ही व्यापार, ऊर्जा, और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों के मतभेदों का रास्ता निकले।

खबर शेयर करें:

Updated on:

5 Nov 2026, 10:05 AM IST

Published on:

Hindi News / World / US Elections 2026: अमेरिका में कांग्रेस का गणित बदला, भारत की कूटनीति को मिलेगा नया मौका या बढ़ेगी ट्रंप की चुनौती?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

US Midterm Election Results 2026: जिस जंग को बताया जरूरी, उसी ने छीन ली सत्ता की ताकत! ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिकी जनता का बड़ा फैसला

Trump Iran War US Midterm Election Results
विदेश

विदेश मंत्री जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात, जानें किन तीन अहम समझौते पर दोनों देशों ने किए हस्ताक्षर

India Guyana Meeting
विदेश

Patrika Explainer: Canva में 1,271 कर्मचारियों पर गिरी गाज, विदाई पैकेज ने जीता दिल, भारत में Layoff पर क्या कहता है श्रम कानून ?

Canva layoffs 2026
विदेश

अमेरिकी चुनाव के बाद गूगल पर छाया ‘Habibi’, जेडी वेंस को कहे इस एक शब्द का मतलब जानने में जुटे लोग

US Midterm Elections 2026
विदेश

ट्रंप के साथ अमेरिका के 4 सबसे अमीर टेक दिग्गज, किसी ने चुनाव में झोंके करोड़ों तो किसी ने दिया अरबों का तोहफा

Donald Trump and Elon Musk
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.