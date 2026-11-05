US Elections 2026: अमेरिका में कांग्रेस का गणित बदला, भारत की कूटनीति को मिलेगा नया मौका या बढ़ेगी ट्रंप की चुनौती?

India US Relations: अमेरिकी कांग्रेस में बदलाव, भारत के लिए नई कूटनीतिक परीक्षा (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
US Congress Midterm Elections 2026: अमेरिका की राजनीति में मध्यावधि चुनाव के बाद बदले सत्ता समीकरणों ने भारत की कूटनीति के सामने नई संभावनाओं और चुनौतियों का दरवाजा खोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास विदेश नीति की कमान बरकरार रहने के बावजूद कांग्रेस में विपक्ष की मजबूत मौजूदगी व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन जैसे मुद्दों पर असर डाल सकती है। ऐसे में भारत की नजर केवल व्हाइट हाउस पर नहीं, बल्कि अमेरिकी संसद के उन नेताओं पर भी होगी, जिनकी भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है।
डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त को देखकर भारत को कोई बड़ा बदलाव या तब्दीली तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। पिछले 25 सालों में दोनों देशों के बीच जो रक्षा, तकनीकी और रणनीतिक रिश्ते बने हैं, उनको रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं ने बराबर समर्थन दिया है। वैसे भी, चीन की बढ़ती ताकत के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों की साझेदारी अब साझा प्राथमिकता बन गई है।
सच कहें तो, ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कई बार दोनों देशों में खटास आ चुकी है। चाहे व्यापार को लेकर अमेरिकी दबाव हो, भारत की रूस से तेल खरीदने की जिद, या फिर वीजा कानूनों पर टकराव। पाकिस्तान पर वॉशिंगटन के कुछ कदमों ने भी भारत को परेशान किया है।
अभी भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा क्वाड का भविष्य है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह गठजोड़ क्षेत्र में नियम आधारित, खुली और स्वतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जुटा है। जल्द ही होने वाला क्वाड नेताओं का सम्मेलन बहुत मायने रखता है खासकर फिलीपींस और चीन के बीच तनाव के बाद यह बैठक क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से बड़ी है। इसके बाद ट्रंप की चीन यात्रा भी अमेरिकी रणनीति का इशारा दे सकती है।
भारत पिछले दो सालों से क्वाड सम्मेलन की मेजबानी का इंतजार कर रहा है। ट्रंप की भारत यात्रा में देरी और व्यापारिक झगड़ों की वजह से सवाल उठे हैं कि क्या समूह में पहले जैसी तेजी बनी रहेगी या नहीं।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में मजदूरों के अधिकार, पर्यावरण, और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे हमेशा सामने आते हैं। डेमोक्रेट सांसद ट्रंप के टैरिफ फैसलों पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे इससे भारतीय निर्यातकों को कुछ राहत मिल सकती है।
आव्रजन और वीजा पर जो नियम बनेंगे, उनका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स और H-1B वीजा वालों पर पड़ेगा। वैसे, डेमोक्रेट्स भारत के मानवाधिकार और घरेलू मसलों पर आवाज उठाते रहे हैं, तो इन सवालों से भी भारत को जूझना पड़ेगा।
अब नई दिल्ली के लिए सिर्फ राष्ट्रपति प्रशासन से बात करना काफी नहीं है। कांग्रेस की ताकतवर समितियों और अहम डेमोक्रेट नेताओं से नेटवर्क बनाना जरूरी है। रक्षा, तकनीक, और रिसर्च के मामलों में सहयोग आगे बढ़ता दिख रहा है। भारत की प्रतिभा, बड़ी जनसंख्या, और अमेरिका का निवेश इस रिश्ते की मजबूत बुनियाद हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम करता है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष भारत के लिए फिक्र की बात है। ऊर्जा की सुरक्षा, इलाके में स्थिरता, और व्यापार हित ऐसे मसले हैं, जिन पर भारत को अमेरिकी राजनीति में आए नए बदलाव के साथ तालमेल जमाना होगा।
तो कुल मिलाकर, अमेरिकी कांग्रेस में जो बदलाव हुए हैं, वे भारत-अमेरिका संबंधों के रास्ते को पूरी तरह नहीं बदलेंगे, लेकिन प्राथमिकताएं और बातचीत का तरीका जरूर बदल सकते हैं। भारत की असली चुनौती यही है रणनीतिक साझेदारी मजबूत रहे, और साथ ही व्यापार, ऊर्जा, और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों के मतभेदों का रास्ता निकले।
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