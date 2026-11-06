दुनिया का सबसे खूबसूरत आर्च बनवाना चाहते हैं ट्रंप, मिली मंजूरी लेकिन जज अब भी लगा सकते हैं रोक

इस आर्च को लेकर राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर भारी विरोध हो रहा है। वर्जीनिया राज्य और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने नेशनल पार्क सर्विस और आंतरिक विभाग के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। विरोध करने वालों का कहना है कि इसके निर्माण से वॉशिंगटन में सालों तक भारी ट्रैफिक जाम और यातायात बाधित रहेगा। यह रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों के रास्ते के पास भी है, जिससे विमानों की आवाजाही पर असर पड़ सकता है। स्थानीय डेमोक्रेटिक सांसदों और ऐतिहासिक धरोहरों के जानकारों का तर्क है कि इस परियोजना के लिए कांग्रेस से उचित मंजूरी नहीं ली गई है।

वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने 100 साल पहले पोटोमैक नदी पर एक पुल को मंजूरी देते समय ही इस आर्च को भी स्वीकृति दे दी थी। फिलहाल, कानूनी अड़चनों के बीच एक जज इस निर्माण कार्य पर रोक लगा सकते हैं या इसे हरी झंडी दे सकते हैं।