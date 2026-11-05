तेल के दो जहाजों और एक अन्य नाव में धमाके के बाद लगी आग, होर्मुज स्ट्रेट में हुआ हादसा

होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन कई जहाज ईरान द्वारा अवैध घोषित रास्तों से गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए इन्हीं रास्तों से गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे वो ईरानी नेवी से बच सके। हालांकि ऐसा करने के बावजूद जहाज समुद्री बारूदी सुरंगों से नहीं बच पा रहे हैं। ईरानी नेवी ने पानी के नीचे बड़ी मात्रा में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। अमेरिकी नेवी ने पहले दावा किया था कि इन समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा लिया गया है, जिसका ईरानी नेवी ने खंडन किया था और अब साफ हो गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में अभी भी समुद्री बारूदी सुरंगें मौजूद हैं, जिनकी वजह से हर दिन कई जहाजों में धमाकों और आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं।