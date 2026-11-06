डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, बोले- जरूरत पड़ी तो देश का बाकी हिस्सा भी तबाह कर दूंगा

Donald Trump Iran Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना के लिए हथियारों का उत्पादन इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा, "हम अपनी सेना के लिए पहले से कहीं अधिक हथियार बना रहे हैं। अगर हमें ईरान के खिलाफ काम पूरा करना पड़े, तो हम पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड हैं।" ट्रंप ने संकेत दिया कि वो जल्द ही ते करेंगे की सैन्य कार्रवाई तेज की जाए की नहीं।