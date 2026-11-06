कनाडा में रह रहे 2 लाख लोगों को मिल सकती है स्थायी नागरिकता (PR), भारतीयों के लिए खुला बड़ा रास्ता, जानें किसे होगा फायदा

Canada PR News: कनाडा में वर्क परमिट या पढ़ाई के बाद काम करने की अनुमति लेकर रह रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कनाडा सरकार ने देश में पहले से मौजूद अधिकतम 2 लाख अस्थायी निवासियों को स्थायी नागरिकता (PR) देने के लिए विशेष योजना बनाई है। इस प्रक्रिया को 2027 के अंत तक पूरा किया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन भारतीयों को मिल सकता है, जो एक्सप्रेस एंट्री या प्रांतीय नामांकन कार्यक्रम के जरिए PR पाने की पात्रता रखते हैं। हालांकि, यह योजना भारत से नए आवेदन करने वालों के लिए नहीं है