अमेरिकी चुनाव के बाद गूगल पर छाया ‘Habibi’, जेडी वेंस को कहे इस एक शब्द का मतलब जानने में जुटे लोग

गूगल के अनुसार, 4 नवंबर से पहले ‘हबीबी मीनिंग’ को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगभग न के बराबर थी। लेकिन बुधवार को एल-सayed के भाषण के बाद इस शब्द की सर्च तेजी से बढ़ने लगी। ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार, शाम 6 बजकर 18 मिनट पर इसकी सर्च में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दर्ज की गई। लोगों ने ‘हबीबी मीनिंग’ के अलावा ‘हबीबी का मतलब’, ‘जेडी हबीबी’ और ‘हबीबी वेंस’ जैसे शब्द भी खोजे। इस मामले में मिशिगन सबसे आगे रहा। इसके बाद डेलावेयर और वेस्ट वर्जीनिया में इस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च किया गया।