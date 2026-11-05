Patrika Explainer: Canva में 1,271 कर्मचारियों पर गिरी गाज, विदाई पैकेज ने जीता दिल, भारत में Layoff पर क्या कहता है श्रम कानून ?

Canva 1271 Employees Layoff,: नौकरी जाने की खबर किसी कर्मचारी के लिए सिर्फ सैलरी बंद होने का मामला नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल है। दुनिया की लोकप्रिय डिजाइन कंपनी Canva ने 1,271 कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले पुनर्गठन का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से छह महीने तक वेतन और करियर सहायता जैसे कदमों ने चर्चा बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में किसी कंपनी की छंटनी होने पर कर्मचारियों को कितनी राहत मिल सकती है और कानून उनके लिए क्या सुरक्षा देता है?