मनेर एनकाउंटर के बाद अस्पताल में बवाल, परिजनों ने युवक को पीटा, ASP समेत 3 पुलिसकर्मी घायल

Maner Encounter: पटना के मनेर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तीन अपराधियों के एनकाउंटर के बाद दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। तीनों अपराधियों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाए गए थे। इसी दौरान रिंकू माली नाम का एक व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसे मृतकों के परिजनों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम के जवान भी इस दौरान घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि रिंकू माली ही इन तीनों लोगों को उनके घरों से बाहर ले गया था, जिसके कुछ ही देर बाद पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया।