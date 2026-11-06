पटना में गंगा किनारे 20 मिनट में चलीं 42 राउंड गोलियां, जानिए कितने शातिर थे मारे गए जेपी यादव, बबलू और सूरज

Patna Encounter: पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर में शुक्रवार तड़के गंगा किनारे पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एक संयुक्त टीम ने 20 मिनट तक चली भीषण मुठभेड़ में तीन कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। मारे गए अपराधियों में मास्टरमाइंड जेपी यादव, कुख्यात शूटर बबलू कुमार और सूरज उर्फ राजा शर्मा शामिल हैं। इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कुल 42 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें से एक गोली मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार के हाथ को छूती हुई निकल गई।