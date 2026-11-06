वोटर ID से मिलेगी सरकारी योजनाओं की सुविधा? राहुल गांधी ने बताया ‘वोट चोरी’ का नया तरीका, लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के मंत्री का यह ऐलान कि योजनाओं के फायदे अब आधार से नहीं, बल्कि वोटर आईडी से तय होंगे, एक बेहद गहरी साजिश है। इसे समझने में थोड़ा वक्त लें। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आड़ में उन लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं जो भाजपा की नीतियों से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जिसका नाम कटा, उसका वोट गया। जिसका वोट गया, उसके अधिकार गए। गरीब की पेंशन को उसके वोटर कार्ड का गुलाम नहीं बनाया जा सकता।