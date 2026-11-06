राहुल गांधी पर BJP सांसद निशिकांत दुबे का तंज, बोले- 100 चुनाव हार चुके, अब नकली PM बनकर खुश हैं

युवाओं और आम नागरिकों की आवाज दबाने के आरोपों और बांग्लादेश और सत्ता परिवर्तन से जुड़ी टिप्पणियों पर भी निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेहा बोरा जिस राजनीतिक संगठन के छात्र संगठन का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके 1968 के प्रस्ताव में भारतीय संविधान को जलाने और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यह संगठन बंदूक के दम पर सत्ता हासिल करना चाहता है।