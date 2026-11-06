बेंगलुरु हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा: 10 साल के मासूम की चमत्कारिक जान बची; कार की डिग्गी में रखे थे माता-पिता के शव

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 10 साल के भांजे को घर लौटने के बाद मारने की योजना बनाई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने का भी प्लान था। हालांकि, पुलिस की कार्रवाई के चलते वह अपनी अगली योजना को अंजाम नहीं दे सका। पुलिस के अनुसार, इंदुशेखर ने सबसे पहले अपनी पत्नी सुनीता (40) की हत्या की। इसके बाद उसने सास रूपावती (65) को निशाना बनाया। फिर साले शिवकुमार (30), उसकी पत्नी दिव्या और सात वर्षीय बेटे पुनीत की हत्या कर दी। आरोपी के अंतिम शिकार उसका दूसरा साला शंकर (40) और उसकी पत्नी नलिनी बने। हालांकि, उनका 10 वर्षीय बेटा इस हत्याकांड में बच गया। पुलिस के मुताबिक, इसी बच्चे को आरोपी ने शवों से भरी कार में अपने साथ सफर कराया था।