आसमान में नहीं उड़ा सकेंगे आकाश लालटेन, ठाणे जिले में 19 नवंबर तक प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

दूसरी ओर कल्याण-डोंबिवली में पटाखों की बिक्री को लेकर भी नियमों की अनदेखी सामने आ रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और सड़कों पर पटाखे बेचना और फोड़ना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई जगहों पर सड़क किनारे और भीड़ वाले क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार तरह-तरह के छूट के प्रस्ताव भी दे रहे हैं। इस बीच प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बाजार में बिक रहे पटाखों की जांच की। जांच के बाद सभी पटाखों को निर्धारित मानकों के अनुसार पाया गया और विक्रेताओं को प्रमाणपत्र दिए गए।