CJI सूर्यकांत के खिलाफ पोस्ट पर कांग्रेस को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल अदालत को डराने, दबाव बनाने या न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने या उसकी निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।