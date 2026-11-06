Karmabhoomi Express Fire: अमृतसर से कटिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों के बीच मची अफरा-तफरी

Karmabhoomi Express Fire : कर्मभूमि एक्सप्रेस में अचानक उठीं आग की लपटें, यात्रियों में मची चीख-पुकार; बाल-बाल बची जान (फोटो सोर्स:@ParmeetBidowali)
Amritsar Katihar Karmabhoomi Express Fire: अमृतसर से बिहार के कटिहार तक सफर कर रहे यात्रियों के लिए रेल यात्रा उस वक्त खौफनाक अनुभव में बदल गई, जब रास्ते में ट्रेन के एक हिस्से से आग और धुआं उठने लगा। पंजाब में बसंतपुरा स्टेशन के नजदीक हुई इस घटना ने कुछ ही पलों में यात्रियों के बीच दहशत पैदा कर दी। हालांकि, रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता और समय रहते उठाए गए कदमों से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
पंजाब में अमृतसर से कटिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ट्रेन जब राजपुरा से करीब 15 किलोमीटर दूर बसंतपुरा स्टेशन के आसपास पहुंची, तभी उसमें आग लगने का पता चला। अचानक उठते धुएं और लपटों को देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई। कई यात्री अपनी सीटों से उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेन के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बताया जा रहा है कि घटना के दौरान ट्रेन के चालक और रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गाड़ी रोक दी। इसके बाद यात्रियों को डिब्बों से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। रेलवे स्टाफ की मदद से लोगों को सुरक्षित उतारा गया और उन्हें रेलवे ट्रैक से दूर खुले स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल यात्री आसपास के खेतों में सुरक्षित जगह पर खड़े हैं।
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली 12508 कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार कोचों में आग लगने की सूचना मिली थी। यह घटना सराय बंजारा स्टेशन के पास अंबाला मंडल में हुई।
उन्होंने जानकारी दी कि सुरक्षा प्रणाली के समय पर सक्रिय होने से ट्रेन रुक गई। इसके बाद आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की गई। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हालात का जायजा लेने लगे।
प्रशासन की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आग को दूसरे डिब्बों तक फैलने से रोकना रही। घटना के बाद रेलवे की ओर से मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी।
आग की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत कर्मियों को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राथमिक सूचना के अनुसार, किसी यात्री की मौत या गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। समय पर ट्रेन रोकने और यात्रियों को बाहर निकालने से संभावित बड़े नुकसान को टालने में मदद मिली।
हालांकि, आग किस वजह से लगी और ट्रेन के किस हिस्से में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता होगी। रेलवे की ओर से विस्तृत बयान आने के बाद ही आग की प्रकृति, प्रभावित कोच और ट्रेन संचालन पर पड़े असर की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी।
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