Karmabhoomi Express Fire: अमृतसर से कटिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों के बीच मची अफरा-तफरी

Amritsar Katihar Karmabhoomi Express Fire: अमृतसर से बिहार के कटिहार तक सफर कर रहे यात्रियों के लिए रेल यात्रा उस वक्त खौफनाक अनुभव में बदल गई, जब रास्ते में ट्रेन के एक हिस्से से आग और धुआं उठने लगा। पंजाब में बसंतपुरा स्टेशन के नजदीक हुई इस घटना ने कुछ ही पलों में यात्रियों के बीच दहशत पैदा कर दी। हालांकि, रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता और समय रहते उठाए गए कदमों से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुरुआती जानकारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।