दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी, कहा- प्रदूषण रोकना अदालत का नहीं, जनता का काम है

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से कहा कि दिवाली के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए स्थानीय पार्षदों की मदद ली जाए। पार्षद अपने-अपने इलाकों में लोगों से अपील करें कि वे ऐसे पटाखे न जलाएं, जिनसे हवा जहरीली होती है। इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।