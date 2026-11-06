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Kerala Congress Contempt Notice: ‘न्यायपालिका को डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं’, केरल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

CJI सूर्यकांत को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को अब अदालत के सामने बताना होगा कि उनकी पोस्ट न्यायिक अवमानना के दायरे में क्यों नहीं आती।
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भारत

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Manoj Vashisth

Updated: 6 Nov 2026, 2:47 PM IST

Supreme Court

Supreme Court

Kerala Pradesh Congress Committee: सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी अब देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इस मामले ने राजनीतिक आलोचना और न्यायपालिका की गरिमा के बीच की सीमा पर नई बहस छेड़ दी है।

Supreme Court Contempt Case: अभिव्यक्ति की आजादी बनाम अदालत की गरिमा

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। अदालत की चिंता यह है कि यदि राजनीतिक दलों की ओर से न्यायिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणियों को बिना जवाबदेही के छोड़ दिया गया, तो भविष्य में दूसरे संवैधानिक संस्थानों की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट का संदेश: आलोचना करें, लेकिन मर्यादा न तोड़ें

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक X अकाउंट पर प्रकाशित पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक या दीवानी अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाना नागरिकों और राजनीतिक दलों का अधिकार है। लेकिन आलोचना और न्यायपालिका को प्रभावित करने या भयभीत करने के प्रयासों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी राजनीतिक दल की सुविधा या असुविधा के आधार पर तय नहीं हो सकती। अदालत के फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्याय व्यवस्था को डराने के लिए नहीं किया जा सकता।

‘संविधान से ऊपर कोई नहीं’, अदालत की दोटूक टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी संस्था या राजनीतिक संगठन संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं है।

पीठ ने चेतावनी दी कि न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अदालत के अनुसार, जिम्मेदार व्यक्तियों की राजनीतिक पहचान, पद या प्रभाव कानून के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के बाद उसके प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करना आसान नहीं होता। यदि ऐसी टिप्पणियों को अनदेखा किया गया, तो भविष्य में अन्य संवैधानिक संस्थाओं को भी इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक बयानबाजी पर अदालत की नजर

इस प्रकरण ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर राजनीतिक संवाद के तरीके को चर्चा में ला दिया है। राजनीतिक दलों के आधिकारिक अकाउंट से प्रकाशित सामग्री केवल व्यक्तिगत राय नहीं मानी जाती, बल्कि संगठन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखी जाती है।

हालांकि, अदालत की नाराजगी को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। कारण बताओ नोटिस का उद्देश्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना है। आगे की कार्रवाई उनके जवाब और न्यायालय के विचार पर निर्भर करेगी।

यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका की आलोचना और न्यायिक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के बीच कानूनी अंतर होता है। अवमानना कानून का उद्देश्य न्याय प्रशासन की रक्षा करना है, न कि वैध असहमति को रोकना।

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