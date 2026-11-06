Kerala Congress Contempt Notice: ‘न्यायपालिका को डराने की कोशिश बर्दाश्त नहीं’, केरल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Kerala Pradesh Congress Committee: सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी अब देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। इस मामले ने राजनीतिक आलोचना और न्यायपालिका की गरिमा के बीच की सीमा पर नई बहस छेड़ दी है।