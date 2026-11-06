Rural Inflation in India: आधी कमाई रसोई में, जेब खाली और कर्ज भारी! ग्रामीण भारत की बदहाली पर जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा

रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण परिवार अपनी कुल आमदनी का करीब 53.5% हिस्सा सिर्फ खाने-पीने पर खर्च करते हैं। ऊपर से उन्हें स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई पर भी अच्छी-खासी रकम डालनी पड़ती है। चिंता बढ़ाने वाली बात तो ये है कि गांवों में बहुत से परिवार अनौपचारिक कर्ज पर सालाना करीब 18.3% का ऊंचा ब्याज चुकाते हैं। जब कमाई का बड़ा हिस्सा बुनियादी खर्चों में डूब जाता है, तब कोई बीमारी आ जाए या बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना पड़े, तो कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है।