बेंगलुरु हत्याकांड में बड़ा खुलासा: 20 दिन के अंदर पत्नी के परिवार के 7 लोगों को मारा, एक-एक कर घर बुलाकर की हत्या

कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि परिवार के भीतर ही इस वारदात की पहले से योजना बनाई गई थी। खरगे के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी के परिवार के सात लोगों की हत्या की है। उसने पूछताछ में पत्नी के मायके पक्ष की ओर से अपमानित किए जाने की बात कही है। आरोपी ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में शवों को ठिकाने लगाने की जानकारी भी दी है। मंत्री ने कहा कि मामले की जांच जारी है। पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती बाकी छह शवों को बरामद करना और हत्याकांड में शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करना है।