अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा ऐलान, ‘जय जवान पार्ट-2’ शुरू करेगी पार्टी, सरकार के सामने रखीं 6 मांगें

कांग्रेस ने अग्निवीरों के वेतन और सुविधाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने दावा किया कि अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के मुकाबले हर महीने करीब 40 हजार रुपये ही दिए जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल किया है कि बाकी सुविधाओं के नाम पर तय रकम का हिसाब क्या है और अग्निवीरों को उनका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।